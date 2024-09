Ruba cellulare e tenta di estorcere 50 euro per riconsegnarlo, arrestato

Ieri sera, a Pontedera, i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto di cellulare subito da una donna. Il presunto autore è stato bloccato mentre cercava di estorcere 50 euro all'amico della vittima in cambio della restituzione del telefono. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Pisa.

Nell’ambito di un’intensificata attività di controllo del territorio, i carabinieri hanno controllato 64 persone e 20 veicoli, e, in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni, hanno ispezionato due negozi di prodotti etnici, elevando sanzioni per 1.500 euro per alimenti non etichettati correttamente.