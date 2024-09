Scuola di musica Amedeo Bassi, open day in vista dell'inizio delle lezioni

L'accademia musicale "Amedeo Bassi" nelle prossime settimane riprenderà l'attività didattica. Ma prima dell'inizio delle lezioni, in programma un open day: l'appuntamento è per domenica 29 settembre, presso i locali della scuola in via di Montegufoni 25 a Montagnana, Montespertoli.

A partire dalle 16 al via ad una festa in musica, aperta a aspiranti musicisti di ogni età. Come spiegato ancora dell'accademia, sarà possibile conoscere i corsi, gli insegnanti, i locali della scuola oltre che provare gli strumenti musicali.