Viola arresti domiciliari, arrestato a Livorno

I carabinieri di Livorno hanno arrestato un 30enne di origini tunisine, residente in città, sorpreso a violare gli arresti domiciliari a cui era sottoposto con braccialetto elettronico per reati legati agli stupefacenti. L’uomo aveva già mostrato insofferenza verso le restrizioni imposte. L’allarme del braccialetto è scattato alla centrale dei Carabinieri, ma al loro arrivo l'uomo non era in casa. È stato poi trovato in via Sproni con un amico, senza giustificato motivo. Arrestato per evasione, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nuovamente i domiciliari.