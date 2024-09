Anziano disperso nei boschi di Borgo San Lorenzo, ritrovato senza vita dopo un giorno di ricerche

Ricerche in corso nel Mugello per un uomo di 80 anni che, nella giornata di ieri, non ha fatto rientro a casa. Sul posto, a Ronta nel comune di Borgo San Lorenzo alle 22 di sabato 28 settembre, sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo. Secondo quanto riferito l'uomo era recato nel suo orto, dove è stata trova l'auto e il sacco con il pranzo, e abitualmente si recava nel bosco vicino per la ricerca di funghi. La figlia non vedendolo tornare ha fatto segnalazione ai carabinieri, dalla quale è partito il piano prefettizio per la ricerca.

I vigili del fuoco hanno attivato immediatamente la squadra di terra, che ha fatto una ricognizione sulla zona dove è presente il bosco, che risulta molto impervio per la forte pendenza. Inviato l'Unità di Comando Locale, con il personale specializzato in ricerca, per la pianificazione e la gestione delle squadre ed un funzionario per il coordinamento. Attivati fin da subito il nucleo cinofili e il nucleo Dedalo e il nucleo SAPR dei Vigili del fuoco (sistemi aeromobili pilotaggio remoto) dove per mezzo di una termocamera montata sul drone hanno effettuato il sorvolo della zona. Previsto a breve anche il sorvolo dell’elicottero Drago. Presente sul posto Carabinieri e personale volontario del soccorso alpino.

Ritrovato l'uomo senza vita

Purtroppo nella serata di domenica 29, intorno alle 19.30, le ricerche si sono concluse con il ritrovamento da parte di un cinofilo dei vigili del fuoco dell'uomo, per il quale il medico ne ha constatato il decesso. Complesse le operazioni di recupero dell'80enne, data la zona molto impervia che ha richiesto un'operazione congiunta tra vigili del fuoco e soccorso alpino.

Le ricerche sono proseguite ininterrottamente dalle 22 di ieri, anche durante la notte con il sorvolo dei droni dotati di termo-camera e con le squadre cinofili e le squadre di terra. Nel corso della giornata sono intervenute anche le squadre del personale volontario, attivate con il piano prefettizio.