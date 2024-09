80° anniversario della campagna d'Italia, cerimonia solenne al Cimitero Americano di Firenze

L'Associazione Be the Difference - Never Again, in collaborazione con il Consolato generale degli Stati Uniti d'America a Firenze e l’American Battle Monuments Commission, ha organizzato una cerimonia commemorativa in occasione dell’80° anniversario della Campagna Alleata in Nord Italia, l’insieme delle operazioni condotte dagli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale.

Alla cerimonia, che si terrà mercoledì 2 Ottobre 2024, alle 11, al Cimitero Americano di Impruneta (Via Cassia SNC, Firenze), sono stati invitati a partecipare sia studenti italiani sia studenti americani all’estero, per dar vita a una commemorazione unica nel suo genere, per la prima volta sperimentata in Italia.