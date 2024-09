Giornata Anziani, dal Garante di Firenze un appello a "proteggere e valorizzare le persone anziane"

Oggi desidero ribadire, con ancora più forza e determinazione, un concetto fondamentale: dobbiamo riconoscere e valorizzare la persona anziana come un soggetto attivo e parte integrante della nostra comunità. Ogni giorno la cronaca ci ricorda quanto i problemi che colpiscono le persone anziane siano, a tutti gli effetti, problemi collettivi. Le truffe mirate agli anziani, le difficoltà numeriche di accesso a un'assistenza adeguata e multidimensionale, i costi gravosi che ricadono sulle famiglie, e la crescente solitudine: queste sono tutte realtà che non possiamo ignorare. Per l'esercizio di ciascun diritto, quale la cittadinanza attiva, possiamo e dobbiamo fare la differenza. È fondamentale l'azione che attraverso il Comune di Firenze e, congiuntamente con tutti gli altri attori e Istituzioni coinvolte - dalle Forze dell'Ordine al Sistema Sanitario - porteremo avanti da adesso in poi. La mia azione, come Garante degli Anziani, sarà rivolta a promuovere e coordinare interventi concreti, che non solo proteggano, ma che valorizzino il contributo delle persone anziane alla nostra società. L'impegno di oggi getta le basi per un domani più sicuro e solidale per tutti. Una società migliore si costruisce giorno dopo giorno e ognuno di noi ha il diritto e il dovere di essere parte di questo cambiamento.

Firma: Dott.ssa Cinzia Vitale, Garante degli Anziani – Comune di Firenze, in vista della Giornata Internazionale degli Anziani di domani (1° ottobre).