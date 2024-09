IoDonne Rete Sociale di Certaldo invia una lettera aperta al consiglio comunale a supporto della Palestina

In data odierna IoDonne Rete Sociale di Certaldo ha inviato al Presidente del Consiglio Comunale di Certaldo Elia Cinci e a tutti i consiglieri comunali la comunicazione che alleghiamo in versione integrale, per sollecitare l’urgente discussione di un ordine del giorno relativamente alle richieste avanzate da 80 associazioni del nostro territorio riguardo la tragica situazione in Medio Oriente.

Lettera aperta di IODonne al Consiglio Comunale di Certaldo:

Gentili signore/i

A fine giugno scorso 80 organizzazioni delle Rete Pace e Giustizia hanno inviato a tutti i Consigli Comunali della Città Metropolita di Firenze, quindi anche Certaldo, un accorato documento per sensibilizzare le istituzioni sulla gravissima situazione creatasi in conseguenza della guerra in Medio Oriente e per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Tantissime associazioni del nostro territorio si sono mobilitate da tempo per chiedere l’immediato cessate il fuoco e la creazione di un contesto negoziale che possa favorire in ogni modo il processo verso una pace equa e duratura [...] è stato chiesto ai Consigli Comunali, che a mezzo di uno specifico ordine del giorno, impegnino le relative Amministrazioni in tre precise richieste da avanzare al Governo Italiano, ovvero:

1) Riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa.

2) Agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere alla Palestina ed a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità e ad impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di Diritto Internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi.

3) Impegnare il Sindaco a farsi interprete di tali istanze e ad attivarsi verso gli altri Sindaci ed Amministrazioni della Città Metropolitana di Firenze per concordare un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari.

Ad oggi, nonostante siano trascorsi tre mesi e la situazione a Gaza e in un’area sempre più vasta del Medio Oriente che ormai coinvolte anche Libano e Siria sia sempre più grave, non ci risulta che nel Consiglio Comunale di Certaldo sia stato presentato questo ordine del giorno. La rete sociale IoDonne, rappresentando la volontà di un parte considerevole della cittadinanza di Certaldo, vi ripropone questo accorato appello, contando che questo ordine del giorno possa essere discusso ed approvato - auspichiamo: all’unanimità -in una delle prossime sedute. Siamo oggi ancora più convinti/e che il Consiglio Comunale, in quanto espressione dell’intera comunità, non debba limitarsi soltanto alla discussione e valutazione di problemi e opportunità strettamente relative al nostro territorio, ma che abbia il compito di volgere sguardo e cuore anche al resto di un mondo più vicino a noi di quanto non appaia, e del quale Certaldo non può essere parte estranea.

IoDonne

Rete Sociale

Fonte: IODonne Rete Sociale