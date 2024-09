Una mostra sul lavoro con Aned e IIS Il Pontormo

Giovedì 3 ottobre 2024 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 si terrà l’evento di disseminazione del progetto ERASMUS+ nell’ambito dell’istruzione scolastica “Forced Labour. Sviluppo di una mostra e materiale didattico”.

Aned Empolese Valdelsa e l’IIS Il Pontormo negli ultimi anni sono stati partner del suddetto progetto insieme a scuole, musei e enti locali austriaci e polacchi collaborando per sviluppare (e produrre) una mostra itinerante sul tema del lavoro forzato durante la dittatura nazionalsocialista e allargando lo sguardo anche al fenomeno attuale della modern slavery. Oltre al contesto storico la mostra si focalizza su informazioni biografiche di persone delle varie categorie della forza lavoro coatta, approfondite con testimonianze ottenibili attraverso un codice QR. "Abbiamo considerato questo approccio il più idoneo per il gruppo target degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado".

In futuro la mostra potrà essere presa in prestito da scuole, enti e associazioni che desiderano lavorare sul tema del lavoro (non solo forzato).

Fonte: Ufficio stampa