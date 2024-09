Nuovi lampioni per i centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli

Sono iniziati i lavori per l’efficientamento della pubblica illuminazione dei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli. I lavori, a fronte di un investimento di 120mila euro, prevedono la sostituzione di apparecchi illuminanti esistenti con elementi a led di nuova generazione ad alta efficienza e risparmio energetico. Allo stesso tempo, verranno installate anche nuove lanterne "caratterizzate - ha assicurato la sindaca, Manuela Del Grande - da un aspetto estetico in linea con gli elementi tipologici ed architettonici del centro storico".

Oggi, 30 Settembre 2024, alla presenza dell’impresa affidataria, del Direttore dei lavori, del RUP e dei fornitori, sono stati effettuati sopralluoghi in entrambi i centri storici, con ispezione a campione delle lampade presenti sul territorio per le opportune valutazioni tecniche.

Il vicesindaco Lucchesi ha dichiarato: "Ho avuto modo questa mattina di partecipare ad un sopralluogo presso Piazza della Vittoria. È confermato l’impegno dell’amministrazione degli investimenti nei lavori pubblici per i centri storici. Questi interventi porteranno non solo ad una nuova illuminazione pubblica con lanterne più idonee agli ambienti in cui verranno installate, ma permetteranno anche di ridare luce ai nostri borghi medievali e ad apportare un significativo risparmio energetico ed economico".