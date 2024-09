Oltre 5mila presenze e 53 associazioni, successo per la 13esima Festa dello Sport di San Miniato

Oltre 5mila persone hanno preso parte alla tredicesima edizione della “Festa dello Sport”, promossa dalla Consulta dello Sport di San Miniato, dal Comune di San Miniato e dall’associazione Sport e solidarietà di San Miniato in collaborazione con UISP – Zona Cuoio e con il sostegno del CONI della Toscana. Ad essere protagoniste sono state le 53 associazioni sportive e di Protezione Civile del territorio, alcune provenienti anche dai comuni limitrofi, che hanno partecipato per promuovere le numerose discipline. Per il quarto anno consecutivo la manifestazione si è svolta a Casa Bonello, confermandosi uno straordinario successo.

"La festa dello sport si conferma una manifestazione apprezzata, in continua crescita, in grado di attrarre moltissime persone anche dai territori vicini, e il merito è sicuramente del grande lavoro di squadra svolto dalle associazioni sportive che si sono messe insieme per offrire un programma ricco e alla portata di tutti – dichiarano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessora allo sport Elena Maggiorelli -. Il primo e più importante ringraziamento lo vogliamo rivolgere a tutte le associazioni che hanno partecipato, perché rappresentano la vera eccellenza della nostra comunità. Con loro vogliamo dire grazie all’importante ruolo di coordinamento del nostro Ufficio sport che, in collaborazione con la Consulta dello sport e l’associazione ‘Sport e solidarietà’, si conferma una realtà insostituibile, che rende possibile tutto questo. Un grazie speciale anche alle associazioni di Protezione Civile che hanno garantito la sicurezza della manifestazione e all’Azienda Speciale Farmacie che hanno sostenuto l’evento. Molti bambini e bambine hanno avuto la possibilità di stare insieme e fare sport, provando le varie discipline, acquisendo timbri per completare il ‘Passaporto del piccolo sportivo’ e aggiudicandosi il cappellino del Comune, un omaggio realizzato con il sostegno della Vesta Corporation. Molti anche gli adulti che si sono messi in gioco, sperimentando le numerose discipline proposte – e concludono -. Lo sport si conferma una disciplina fondamentale su cui l'amministrazione ha intenzione di investire molto, perché trasmette valori sani, fondamentali per i nostri giovani e non solo. E' bello vedere come le persone abbiano risposto in massa e con tanto entusiasmo alla nostra manifestazione, facendola diventare una vera festa per tutti. Ci salutiamo dandoci appuntamento al 2025, con l’edizione numero quattordici, sulla quale lavoreremo già dai prossimi mesi”.

Si ringraziano: Canottieri San Miniato Asd, Tuscany Flight Asd, Associazione Sportiva Luogocreante di Loretta Morrone discipline aeree del circo e del movimento – Metodo Feldenkrais® e Aikido, Folgore San Miniato Asd, Asd Wallers Empoli, C.C. Romaiano, Uisp Zona Cuoio, Atletica La Rocca “Luigi Ocone” Asd, Arcieri della Rocca di Montopoli, Etruria Nuoto Asd, Studio Danza Misia, Asd Gam, Filarmonica Del Bravo, Tennis Club San Miniato Asd, Asd Aquateam Nuoto Cuoio, Etrusca Basket Asd, Moto Club Pellicorse, Asd Tennis Padel Ponte a Egola, Centro Terapia Fisica Ricci, San Miniato Ciclismo Asd, Ciclistica San Miniato/Santa Croce, Asd Luna Rossa, G.S. Pattinaggio San Miniato Asd, Scacchi sotto la Rocca, Polisportiva Casa Culturale sez. ping pong, Asd Dojo Kingsugi Asd, Apnea Lab Dnp, Movimento Shalom, Centri Vocinsieme e Voncintransito, Banca del tempo, Croce Rossa di Ponte a Egola, Associazione Nazionale Carabinieri, Accademia Scherma Empoli, GS Fitness Personal Training e Rumba y Raices asd, Rugby Montelupo-Empoli, Sporting Center Karate, Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa Afa, La Palextra, Misericordia di San Miniato Basso, Asd i delfini, Centro Padel San Miniato Fontevivo, Mountain Bike Ponte a Egola, Asd S.B. Cheer and Dance, Accademia Musicale di San Miniato Basso, Drago Rosso, Cigno Fucecchio, Frida, Auser, Vab San Miniato, ASD Centro Taekwondo Empolese, Accademia Toscana del benessere e il Centro Ippico La ghianda.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa