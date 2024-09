Rissa in un locale, quattro denunce a Collesalvetti

Rissa a Collesalvetti, sono state denunciate quattro persone. I carabinieri sono partiti con le indagini dopo un episodio in un noto locale in periferia. In uno dei dehors sarebbero volati addirittura sedie e tavoli. Al momento dell'arrivo dei militari, però, non è stato possibile trovare nessuno dei contendenti. I carabinieri hanno visionato le immagini di sorveglianza della zona e scoperto il tutto.

Le persone si erano fronteggiate per futili motivi ed erano verosimilmente ubriache. Non ci son stati feriti nella rissa. I quattro, tutti tra diciotto e cinquant'anni e due dei quali già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.