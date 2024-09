Sorpreso a rubare in un'auto a Pisa, arrestato per la seconda volta in venti giorni

Sorpreso a rubare in un'auto, è stato arrestato per la seconda volta in venti giorni. È successo a Pisa nella giornata di ieri, domenica 29 settembre, dove i carabinieri hanno fermato l'uomo in seguito ad una segnalazione. Giunti sul posto, i militari lo hanno sorpreso in possesso di oggetti appena asportati dall'interno di un veicolo, di proprietà di un anziano signore, in cui si era introdotto forzando una delle portiere.

Con non poca sorpresa, l'uomo è poi risultato essere stato arrestato poco tempo prima sempre dai carabinieri, mentre stava tentando il furto su un camper. Condotto in caserma, questa mattina l'arresto per furto aggravato è stato convalidato.