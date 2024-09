Utel Pontedera, il nuovo anno accademico parte con 350 iscritti

Venerdì scorso è stato inaugurato l'anno accademico 2024/2025 dell'Università del Tempo Libero di Pontedera, una realtà che conta 350 soci già iscritti, di cui 60 nuovi.

I numeri dell'attività sono importanti: 70 lezioni di cultura generale in programma, 25 corsi settimanali su vari temi ( lingue, disegno, pittura, uso del computer, coro, ceramica, psicologia e altro ), gite e gruppi di interesse, come bibliotecari, scacchi, burraco e attori. Utel opera grazie all'attività volontaria di una ventina di docenti in pensione e una quarantina di altri collaboratori.

All'inaugurazione dei corsi, con gli interventi musicali del maestro Carlo Pucci e del cantante Guido Guidi della Corale Città di Pontedera, sono intervenuti il presidente dell'Università del tempo libero Roberto Cerri e la vice presidente Elena Pardocchi. Presente anche l'assessore alla cultura del Comune di Pontedera.

"Si tratta di una associazione importante per il territorio - ha sottolineato l'assessore Mori -, una realtà molto vivace dal punto di vista dell'animazione culturale e che offre opportunità di incontro e di socialità vera. Utel è una tessera fondamentale nel panorama cittadino e rappresenta l'idea di una formazione di lunga durata che parte dal concetto che la cultura sia sviluppabile attraverso una costante e continua ricerca della conoscenza".

