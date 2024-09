Virus sinciziale, Bezzini: "Toscana pronta, Ministero in ritardo"

“Forse al consigliere Stella è sfuggito che in Toscana gli anticorpi monoclonali contro il virus respiratorio sinciziale sono già gratuiti”. L'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini commenta così la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale in Toscana, che chiede che il virus che protegge i neonati dalle bronchioliti venga reso gratuito dalla Regione.

A luglio Giani e Bezzini avevano annunciato un investimento da tre milioni e mezzo di euro per la campagna di immunizzazione gratuita delle bambine ed i bambini nati in Toscana dal primo aprile. La partenza era prevista ad ottobre, ma la campagna è stata poi posticipata per i ritardi della casa farmaceutica e per la scelta del Ministero di rendere il farmaco a carico del sistema sanitario nazionale, a seguito di una circolare con cui escludeva le Regioni in piano di rientro dalla possibilità di acquistare gli anticorpi monoclonali per i neonati per conto proprio.

“In Toscana - spiega Bezzini - abbiamo già un’aggiudicazione attiva e un investimento di tre milioni e mezzo di euro: i giorni passano, l’autunno avanza e siamo ancora in attesa di indicazioni da parte del Governo su come procedere". "Sul virus respiratorio sinciziale - continua l'assessore - Forza Italia farebbe meglio ad interrogare il ministro della salute e a sollecitare la partenza della campagna in tutta Italia, garantendone l’accesso a tutti i neonati del Paese. Essendo un virus stagionale tardare ulteriormente l'avvio della campagna rischia di vanificare i risultati attesi in termini di salute pubblica e tutela dei più piccoli”.

Fonte: Regione Toscana