Cittadinanza onoraria agli studenti stranieri, FI-Empoli del Fare al PD: "Propaganda e passerella politica"

Leggiamo con stupore e rammarico la nota stampa del PD a firma di Barsottini e Cei, relativamente a quanto accaduto ieri in consiglio comunale, ovvero la votazione sulla proposta di concessione della cittadinanza onoraria ai bambini extracomuntari, ma peraltro solo ai residenti a empoli, provvedimento approvato con i soli voti della maggioranza, oggi brandito come un grande atto di democrazia, con tanto di tirata di orecchi a noi di opposizione di FI e centrodestra negligenti a detta loro di aver perso l’ennesima occasione di riconoscere un diritto sacrosanto.

Senza nemmeno entrare in merito ai diritti sacrosanti, rispondiamo puntualmente a questa assurda e inconsistente accusa premettendo che anche a noi stanno a cuore i diritti dei bambini, a maggior ragione di quelli più svantaggiati, ma questo atto approvato è solo un inutile tentativo di strumentalizzare ai fini di consenso questi bambini, semplicemente perché la cittadinanza onoraria, salvo una targa da appendere al muro e salvo creare un ennesima occasione propagandistica di passerella politica per chi la promuove, non solo non concede di fatto nulla sul piano pratico ai bambini, ma a nostro avviso divide le famiglie creando anche un altissimo rischio di generare pericolose aspettative in queste già fragili persone.

Noi facciamo politica per portare concretezza e cercando di fare il bene reale delle persone, senza usarle a fini di propaganda come sta avvenendo qui in modo scandaloso e inaccettabile. Quindi rimandiamo al mittente le accuse del PD e della maggioranza che ha votato questo inutile e dannoso atto, ribadendo che sono loro che hanno perso l’ennesima occasione di dimostrare a Empoli quella discontinuità dal passato con un cambio di passo verso la concretezza ed il pragmatismo ampiamente promesso in campagna elettorale ma che è evidente non esiste e non perdono occasione per ribadirlo.

Gruppo Consiliare

Forza Italia “Empoli del Fare”

Simone Campinoti Capogruppo