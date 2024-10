Addio ad Aldo Palandri, titolare del Pastificio. Confindustria in lutto, se ne va uno dei fondatori

Il mondo dell'industria pistoiese è in lutto per la scomparsa di Aldo Palandri, figura di spicco dell’omonimo pastificio di famiglia, fondato nel 1900, e tra i fondatori nel 1944 dell'Associazione degli industriali della provincia di Pistoia.

Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana nord, ha espresso il suo cordoglio ricordando Palandri e dicendo: “Perdiamo un simbolo della manifattura pistoiese, una realtà storica e solida” e ricordandolo “come attivo rappresentante della sezione alimentari, come componente degli organi di garanzia, come delegato in commissioni e comitati esterni in rappresentanza dell'industria”. Palandri, secondo Matteini, è stato un protagonista attivo nella sezione alimentare di Confindustria, ricoprendo diversi ruoli e rappresentando l'industria in numerose commissioni: "è stato anche un attento osservatore delle dinamiche industriali; ricordiamo la sua attenzione costante verso le infrastrutture al servizio delle imprese, verso il tema dell'igiene degli alimenti, il suo allarme - forse uno dei primi - sul rincaro del prezzo del grano e sulle sue ricadute sul costo finale allo scaffale".

Palandri lascia i figli Luca e Monica e un’azienda, il Pastificio Palandri, che, sempre secondo Matteini “grazie al suo esempio ed alla sua lungimiranza ha solide radici ma è fortemente orientata al futuro.” Un vero e proprio modello del fare impresa.