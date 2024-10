Treni a singhiozzo sulla Firenze - Empoli - Livorno, fra avarie di locomotori, impianti e "piogge" in carrozza

Piove sul bagnato, ma talvolta anche dentro il treno. Segno di una giornata funestata da vari imprevisti, lungo la Firenze - Empoli - Livorno, iniziati gia ieri sera.

Per segnalare quelli che più hanno interessato l’area empolese, ieri sera, 30 settembre, una vera e propria avventura quella dei passeggeri del treno 18311 Firenze - Pisa. Partito in orario da Firenze Santa Maria Novella, si è fermato poco dopo Rifredi per un’avaria. Poco dopo si sono spente prima la luce e poi i motori. Tutto è rimasto fermo fino alle 20.20 quando una locomotrice è giunta per portarlo indietro fino a Rifredi, dove i passeggeri sono saliti su un altro treno. Ripartiti alla volta di Pisa, i passeggeri, stanchi dopo due ore di attesa al buio e disagi come la difficoltà di recarsi in bagno senza luce, hanno comunque dovuto viaggiare su un normale treno di linea che era quindi già carico di altri viaggiatori, con disagi per trovare il posto e timore per le fermate che il treno avrebbe fatto o meno.

Stamani invece, i problemi sono cominciati prima delle 07.00 con la cancellazione TR 18193 da Firenze Castello a Empoli e del TR 18318 Empoli - Firenze, per un controllo tecnico su di un treno. Ma poco dopo, verso le 8.30, un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Empoli ha causato altre cancellazioni e ritardi fino a metà mattinata che hanno interessato molti dei treni in transito da Empoli.

Altro episodio da segnalare, sul regionale 4035 da Firenze a Livorno, dei simpatici, per modo di dire, scrosci d’acqua dentro il vagone, da alcuni ugelli situati sopra i sedili, forse parte dell’impianto di aereazione. L'acqua gocciolava a terra ma in alcuni punti impattava prima i sedili, in una decina circa di punti nel vagone. Nel quale, nonostante la temperatura invernale, il climatizzatore erogava un’aria fresca che, per il clima della giornata, risultava decisamente fredda.