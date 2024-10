Un convegno sul 'Libro di pittura' di Leonardo Da Vinci

Il convegno internazionale “Il Libro di pittura di Leonardo da Vinci e la cultura europea: tradurre e interpretare” riunirà a Vinci venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2024, nei locali della Biblioteca Leonardiana, otto studiosi del pensiero di Leonardo, che discuteranno insieme da varie angolazioni il lessico del Libro di pittura di Leonardo: dal punto di vista della storia della lingua; come tentativo di istituire un confronto e un dialogo fecondo tra parola e immagine; dal punto di vista del modo in cui questo testo ha interrogato e interroga i traduttori, che lo hanno reso in differenti lingue nel corso degli ultimi secoli.

Verranno prese in considerazione, accanto alle traduzioni storiche del Trattato della pittura, due esperienze attuali di traduzione in francese e tedesco.

Il convegno è pensato come preparazione di una scuola estiva sullo stesso tema, che si vorrebbe realizzare nel settembre 2025.

Ad aprire il convegno, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Alberto Casini, presidente del Centro Internazionale di Studi e Documentazione ‘Leonardo da Vinci’.

Parteciperanno Juliana Barone (Warburg Institute, Londra), Marco Biffi (Università di Firenze e Accademia della Crusca), Romain Descendre (Ecole Normale Supérieure, Lione), Frank Fehrenbach e Gerd Micheluzzi (Università di Amburgo), Fabio Frosini (Università di Urbino ‘Carlo Bo’), Anna Sconza (Università Sorbonne Nouvelle, Parigi) e Carlo Vecce (Università di Napoli L’Orientale e Accademia dei Lincei).

Il convegno è promosso dalla Biblioteca Leonardiana insieme alle Università di Amburgo, di Lione e di Urbino; gode del supporto del Centro di Studi e Documentazione Leonardo Da Vinci e del patrocinio del Comune di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa