Una festa per Fucecchio: due giorni di celebrazioni in occasione di San Candido

Come ogni anno la festività di San Candido, patrono di Fucecchio, che ricorre il 3 ottobre, coincide con la consegna, da parte dell’amministrazione comunale, del premio Leone Rampante, riconoscimento istituito nel 2004 e destinato ai cittadini nati o residenti a Fucecchio che si sono particolarmente distinti dando lustro al nome di Fucecchio. Per il 2024 il premio è stato assegnato al Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio per “i 60 anni di attività in favore della salute della cittadinanza, per la straordinaria opera di sensibilizzazione al delicato tema della donazione del sangue e per le attività tese a rafforzare il senso di comunità attraverso iniziative tra le quali l’organizzazione di quella che sarebbe poi diventata la versione moderna del Palio di Fucecchio”. La cerimonia di assegnazione si terrà domani, mercoledì 2 ottobre, alle 21.30, presso il teatro Pacini, alla presenza della sindaca Emma Donnini e della giunta comunale.

Giovedì 3 ottobre, giorno di San Candido, nel quale ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, sarà invece dedicato alle celebrazioni religiose del Santo Patrono. Due le Sante Messe in programma: alle ore 8.30 presso la chiesa della Vergine, alle 10 presso la chiesa di San Salvatore. Nel pomeriggio, alle 17, si terrà la solenne Eucarestia presieduta dal Vescovo Mons. Giovanni Paccosi con il conferimento del Sacramento della Confermazione. Al termine della celebrazione avrà luogo la processione fino alla chiesa della Vergine, dove sarà ricordata la Giornata delle vittime dell’immigrazione con il volo della colomba della pace.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa