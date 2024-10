Università di Firenze e di Pisa accolgono studenti e studentesse rifugiati

Le università di Pisa e Firenze accolgono studenti rifugiati beneficiari di una borsa di studio assegnata nell'ambito del progetto Unicore, University corridors for refugees, giunto alla alla sesta edizione e promosso dall'Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr).

A Pisa arriva uno studente dal dal Sud Sudan. Il giovane, rifugiato in Uganda, seguirà il corso di laurea magistrale in Cybersecurity.

A Firenze sono due gli studenti rifugiati beneficiari della borsa di studio e frequenteranno il corso di laurea magistrale in "International relations and european studies" della Scuola di Scienze politiche e il corso di laurea magistrale in "Software: science and technology" della Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Si tratta di una 25enne originaria del Ruanda e proveniente come rifugiata dal Kenya, e di un 28enne, originario del Sud Sudan e proveniente come rifugiato dall'Uganda.