Alla Stanza Rossa uno spettacolo su Giovanni Gonnelli

Sabato 12 ottobre ore 17:30 e replica ore 18:45 Associazione Culturale Elicriso di Empoli presenta 'Giovanni Gambassi cieco fece'. Si tratta di una narrazione teatrale di Andrea Giuntini, che interpreta Giovanni Gonnelli, con Benedetta Giuntini nei panni di Lisabetta e Marzio Matteoli al liuto.

Lo spettacolo si terrà presso la Stanza Rossa in via 4 novembre 2/d a Castelfiorentino. L’ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria.

Giovanni Gonnelli è uno scultore, vissuto nel 1600, diventato cieco a quasi trent’anni, un’artista insomma sconosciuto detto il Cieco di Gambassi. Non gli sono mai state dedicate mostre, né esiste una ricognizione monografica completa della sua opera. Anche se il numero di opere riferibili alla sua mano è esiguo: si tratta soprattutto di busti (tra cui anche due ritratti del granduca Cosimo II de’ Medici), e opere sacre sparse in chiese della Toscana. Perché è la storia di uno scultore che “privo in tutto e per tutto della luce degli occhi, con la forza della fantasia congiunta ad una grande sensibilità del tatto".