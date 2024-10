Calci e pugni ai carabinieri, in manette due ventenni

Violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Un 21enne e un 29enne sono stati arrestati a Prato dopo essere stati controllati mentre erano ubriachi in un bar vicino a piazza Mercato. I due infastidivano gli avventori di un bar, in quel momento molto affollato, dato che in piazza si stava tenendo una manifestazione.

I due hanno inveito contro i carabinieri, li hanno aggrediti con calci e pugni e alla fine sono stati bloccati. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti e membri dell'esercito impegnati in 'Strade sicure'. Con difficoltà i due sono stati portati in caserma e sono stati arrestati. Sono entrambi sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.