Fucecchio piange la scomparsa del commercialista Cesare Marchetti

Fucecchio piange la scomparsa di Cesare Marchetti, noto commercialista della Zona del Cuoio. È venuto a mancare nel sonno a cinquantasei anni, lo ha scoperto la moglie nella mattinata di martedì 1 ottobre.

Marchetti viveva alla periferia di Fucecchio, aveva uno studio in via Roma ed era molto conosciuto sia a Fucecchio sia tra il Cuoio e l'Empolese. La sua scomparsa ha rattristato la comunità fucecchiese e in tanti si sono stretti attorno alla moglie e ai due figli per l'improvvisa perdita.

I funerali saranno nella Collegiata di San Giovanni Battista a Fucecchio alle 10.30 di oggi, mercoledì 2 ottobre.