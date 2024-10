L’eredità di Giovanni Sartori nel ricordo dei suoi allievi: convegno all'Università di Firenze

Il pensiero e l’eredità culturale di Giovanni Sartori, già professore emerito di Scienza politica presso l’Ateneo fiorentino, rivivono nell’Aula Magna. Venerdì 4 ottobre il rettorato ospiterà il convegno “Giovanni Sartori a cento anni dalla nascita" (piazza San Marco 4 – ore 10), organizzato dal Centro Studi Politica Comparata Giovanni Sartori - Centro interuniversitario di ricerca, dalla Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" e dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS).

Al dibattito parteciperanno numerosi allievi del docente scomparso nel 2017 e verrà messo in luce il grande contributo apportato da Sartori sia nel campo scientifico come studioso, sia nella riflessione pubblica come editorialista e saggista.

“Sartori è legato indissolubilmente alla Facoltà di Scienze Politiche di Unifi – spiega Alessandro Chiaramonte, docente del DSPS e uno dei relatori del convegno –. Alla ‘Cesare Alfieri’ ha iniziato la sua carriera accademica e nel 1966 ha ricoperto la prima cattedra di Scienza politica in Italia ed è stato anche preside della facoltà dal 1969 al 1972. Si deve a lui l’istituzionalizzazione della scienza politica come disciplina universitaria nel nostro Paese. Inoltre, ha costruito intorno a sé un gruppo che si è reso protagonista della diffusione di questa nuova disciplina anche nelle altre università italiane. Attualmente si contano in Italia poco meno di trecento scienziati politici, i quali possono considerarsi accademicamente figli o nipoti di Sartori”.

Ad aprire l'incontro con i loro saluti saranno la rettrice Alessandra Petrucci; Carlo Sorrentino, presidente della Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri”; Marco Bontempi, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS); Luca Verzichelli, docente dell'Università di Siena e presidente della Società Italiana di Scienza Politica (SISP); Anna Bosco, docente DSPS e direttrice del Centro di Politica Comparata “Giovanni Sartori”.

Seguirà un confronto sulla figura di Sartori come maestro e intellettuale, moderato da Anna Bosco: parteciperanno al ricordo Maurizio Cotta (Università di Siena), Ferruccio De Bortoli (Fondazione Corriere della Sera), Leonardo Morlino (LUISS), Stefano Passigli (già docente di Unifi) e Giovanna Zincone (Università di Bologna).

Il convegno poi toccherà le tematiche affrontate dal politologo fiorentino nelle sue pubblicazioni: la metodologia di studio e ricerca nel campo politico e nelle scienze sociali; la democrazia; i partiti e il sistema partitico; gli interventi che il legislatore può mettere in atto per migliorare i sistemi elettorali, la forma di governo e le attività istituzionali; l’impatto della televisione e dei mezzi di comunicazione sulla politica. A parlare si alterneranno Stefano Bartolini (Istituto Universitario Europeo), Angelo Panebianco (Università di Bologna), Daniele Caramani (Università di Zurigo e Istituto Universitario Europeo), Alessandro Chiaramonte, Franca Roncarolo (Università di Torino) e Luca Verzichelli, al quale saranno affidate le conclusioni.

Fonte: Ufficio Stampa