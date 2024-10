Glovo a Castelfranco: nuovo portale per l'edilizia privata

Il comune di Castelfranco di Sotto diventa più smart per quanto riguarda l'edilizia privata. Dopo la rivoluzione digitale di questo settore, che fu fatta nel 2020, quando il comune passò ad una gestione interamente digitale delle pratiche di edilizia privata, dotandosi di Jcitygov, ora ci sarà uno scatto in avanti perché il comune dal 15 ottobre utilizzerà al nuovo portale Glovo più evoluto e performante del precedente. Il canale digitale quindi prima attraverso Jcitygov e dal 15 ottobre attraverso Glovo è attualmente l'unico modo per presentare tutte le pratiche edilizie. Partner tecnologico del comune in questo “upgrade” rimane la ditta Maggioli informatica. Il nuovo portale presenterà una nuova veste grafica e funzioni più intuitive. Inoltre, permetterà tempi più rapidi di aggiornamento della modulistica rispetto ai vari decreti Regionali che a cadenza periodica vengono pubblicati. Ovviamente risponde a tutti i requisiti delle linee guida Agid e delle necessarie prescrizioni in materia di cloud. Per agevolare i tecnici nell'utilizzo del nuovo portale è stato organizzato un evento on line per martedì 8 ottobre. Durante il collegamento i formatori della ditta Maggioli presenteranno le funzionalità del nuovo strumento a tutti i tecnici professionisti del territorio dai quali è utilizzato. La registrazione dell'evento verrà poi resa disponibile su youtube. Saranno presenti il sindaco Fabio Mini e la responsabile del settore tecnico Rosa Angela Santorsa.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa