Maltempo Toscana, codice arancione per giovedì 3 ottobre su tutta la regione. Scuole chiuse e allerta

Toscana interessata dal transito di una perturbazione a partire dalla serata di oggi, mercoledì, e per buona parte di domani. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle 6 fino alle 20 di giovedì 3 ottobre per tutta la regione ad esclusione delle aree nord-occidentali. Per le zone interessate dal codice arancione c’è anche un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalla mezzanotte fino alle 6 sempre di giovedì.

Emesso inoltre un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale, valido dalle 8 alla mezzanotte di giovedì, per i bacini di Bisenzio e Ombrone pistoiese, Mugello e Valdisieve e per i bacini meridionali (bacini di Fiora e Albegna, Ombrone grossetano).

Nel pomeriggio di oggi residue precipitazioni sparse sulle zone di nord-ovest; dal tardo pomeriggio e in serata precipitazioni sparse sulle zone centrali e meridionali. Domani ulteriore peggioramento con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più intense e localmente persistenti inizialmente (nella notte e in mattinata) sulle zone centro meridionali, successivamente anche sui settori appenninici orientali (in particolare crinali e versanti romagnoli). Possibili temporali sparsi, più probabili inizialmente sulle zone meridionali, successivamente anche sul resto della regione, accompagnati da colpi di vento e grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Scuole chiuse in alcuni Comuni

Con ordinanza n.126 del 2 ottobre 2024 a firma del sindaco Mirco Morini, il Comune di Manciano ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 3 ottobre, a causa dell'allerta arancione diramata dal Centro funzionale regionale per il territorio mancianese dalle ore 6 alle ore 20. Ordinanza di chiusura anche a Piombino, e Orbetello. "Questa decisione - si legge in una nota di quest'ultimo - è stata presa per garantire la sicurezza e l'incolumità di bambini, alunni e studenti. Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Toscana e di rimanere aggiornati su ulteriori comunicazioni".

Anche a Livorno è stata disposta la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri; la chiusura al pubblico del canile comunale. Per motivi precauzionali sarà chiuso il tratto di via Aiacciache attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione. Rimarrà percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall'incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull'Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione.

Allerta meteo in Valdichiana per temporali forti

La Regione Toscana ha emesso un Bollettino di criticità GIALLO per rischio TEMPORALI FORTI e per rischio IDROGEOLOGICO IDRAULICO dalle ore 00:00 alle ore 20:00 di giovedì 03 ottobre 2024, valido per tutti i comuni dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

L’avviso diventa inoltre di criticità ARANCIONE per rischio IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di giovedì 03 ottobre 2024, per tutti i comuni dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

Inoltre viene emesso un avviso di criticità GIALLO per rischio IDRAULICO RETICOLO PRINCIPALE dalle ore 08:00 alle ore 23:59 di giovedì 03 ottobre 2024, per il comune di Pienza.

Si ricorda che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha attivo il Centro Intercomunale di Protezione Civile che i cittadini possono contattare per eventuali segnalazioni in merito a situazioni di criticità in atto. Questi i numeri da contattare, attivi 24 ore su 24: numero verde: 800 913648; reperibilità: 3204345803.

Maggiori informazioni e approfondimenti sul meteo sul sito della Regione Toscana: www.cfr.toscana.it

Fonte: Regione Toscana