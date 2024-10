Tragedia a Certaldo, 16enne muore in un incidente

Una drammatica notizia scuote Certaldo. Un ragazzo di sedici anni è venuto a mancare dopo un incidente stradale. Sarebbe stato protagonista di uno scontro nella serata di martedì 1 ottobre e poco dopo l'arrivo dei soccorsi è deceduto.

Lo scontro è avvenuto in via Marco Polo, nella parte bassa della cittadina, non distante dalla stazione. Il sedicenne era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe scontrato con un'auto.

L'impatto sarebbe stato molto forte, il giovane avrebbe sfondato il parabrezza della vettura e perso subito conoscenza. Sono intervenuti l'automedica, la Croce Rossa e la Misericordia, tutti di Certaldo. Il sedicenne era in condizioni molto gravi al momento del trasporto.

L'ambulanza lo ha portato in codice rosso in ospedale a Empoli ma il ragazzo non ce l'ha fatta, è morto poco dopo. Presenti in via Marco Polo anche i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire il tutto. C'è sgomento a Certaldo per una notizia che ha lasciato tutti attoniti.