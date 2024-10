Prevenzione del tumore al seno, l'Ottobre Rosa colora Empolese e Cuoio: gli eventi 2024

È iniziato l’Ottobre Rosa 2024, campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno promossa da Astro: l'associazione, che offre un sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, come ogni anno torna ad organizzare per tutto il mese di ottobre con il sostegno dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, un calendario di iniziative al fine di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione.

Il programma degli eventi è stato presentato oggi nel municipio di Empoli, alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, della sindaca di Castelfiorentino e presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa Francesca Giannì, del sindaco di Gambassi Terme Sergio Marzocchi, del presidente di Astro Paolo Scardigli e di numerosi assessori e assessore in rappresentanza dei territori che da anni partecipano alla manifestazione.

Un evento, "che prosegue da 20 anni" sottolinea soddisfatto il presidente di Astro, Paolo Scardigli. "Nel 2023, grazie alla raccolta fondi dell'Ottobre Rosa, sono stati finanziati 460 trasporti di pazienti oncologici in collaborazione con gli enti di volontariato. I fondi che verranno raccolti quest'anno saranno investiti in uno strumento per le patologie oncologiche femminili, ho già avuto un colloquio con Francesca Bellini, direttrice sanitaria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, che ci ha chiesto questo intervento, noi puntiamo a finanziarlo per intero. Andremo avanti anche con il sostegno al Centro Donna, un riferimento per i tumori femminili a Empoli, oltre alle terapie singole e di gruppo all'hospice San Martino. Continueremo con altre attività sportive e di tempo libero dedicate come il kintsugi, l'arte giapponese di ricostruire vasi rotti con venature d'oro per valorizzare il percorso di ricostruzione, il Dragon Boat di stanza ai canottieri di Limite e il corso di scherma".

Astro, "è un'associazione rimasta costante nel tempo che ha promosso e portato avanti molte attività di prevenzione ma soprattutto di sensibilizzazione, rimanendo una presenza fissa nel territorio" dichiara il sindaco Mantellassi. "Tanti i servizi anche in collaborazione e supporto con la Asl, informativi, di fiducia nel Sistema Sanitario Nazionale. Non solo. Astro vede lontano sia continuando a investire e ad acquistare strumentazioni sia nella tutela del nostro Centro Donna. Daremo sempre il pieno sostegno ad Astro e al mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno". La sindaca Giannì pone l'accento sull'importanza del volontariato: "Penso ad Astro e pongo lo sguardo alle associazioni che reggono e sorreggono servizi per le nostre comunità. La grande sfida sarà quando quelle volontarie e volontari lasceranno il testimone di questa lunga storia di aiuto e se non ci saranno più queste realtà sempre prima fila, verrà meno un pezzo di politica socio sanitaria. Per questo serve una sensibilizzazione vera verso l'associazionismo. La seconda riflessione è sulla salute di genere come il percorso di Astro verso le donne, e poi l'incredibile solidarietà verso il personale sanitario e chi ne ha avuto esperienza lo sa. Ottobre Rosa è l'opportunità verso un cambiamento culturale in atto che dobbiamo continuare". A farle eco il sindaco di Gambassi, Marzocchi che cita Italo Calvino: "Dove c’è associazionismo c’è colloquio, che riporta tutti noi alla responsabilità e al coinvolgimento - continua - L’associazionismo del terzo settore non deve fare da supplenza al servizio sanitario ma deve essere un valore aggiunto per la società civile".

Presenti questa mattina, oltre ai già citati, Ottavia Viti assessora alle Pari Opportunità di Montespertoli, Irene Bandini assessora alle Pari Opportunità di Capraia e Limite, Mila Chini assessora alle Pari Opportunità e Politiche di Genere di Vinci, Patrizia Iacopini assessora alle Pari Opportunità di Cerreto Guidi, Stefania Fontanelli assessora alle Pari Opportunità e al Diritto alla Salute di Montelupo Fiorentino, Marta Longaresi assessora alle Pari Opportunità di Castelfiorentino, Sandro Donati assessore allo Sport di Montaione, Sabrina Mazzei assessora alle Pari Opportunità di Fucecchio, Clara Conforti assessora alle Pari Opportunità di Certaldo, Kendra Fiumanò e Irene Cavallini rispettivamente assessora alle Pari Opportunità e vice sindaca di Montopoli in Val d'Arno.

Ottobre Rosa, gli eventi nell'Empolese e nel Cuoio: al via il 6 ottobre al Parco di Serravalle

A fare da apripista agli eventi diffusi nei comuni è Empoli dove da martedì 1 ottobre, il monumento di piazza della Vittoria è illuminato di rosa, e lo sarà anche dal 15 al 31 ottobre. Il primo appuntamento è previsto per domenica 6 ottobre dalle 16 al Green Bar del Parco di Serravalle con l'Aperitivo Rosa, dove l'associazione Astro provvederà a una raccolta fondi oltre alla distribuzione di materiale informativo. L'evento è in collaborazione con SintesiMinerva.

"Sarà un momento di confronto, di incontro e di relazione su un tema molto importante: il tumore al seno che colpisce molte donne. Voglio sottolineare le tante iniziative offerte dalla Regione Toscana, - ha detto l'assessora alle pari opportunità Valentina Torrini - gli screening, a cui chiediamo a tutte le donne di età compresa tra i 45 e i 75 anni di partecipare. Non dobbiamo avere paura del tumore al seno, la malattia va affrontata ma soprattutto va prevenuta e per farlo, abbiamo gli strumenti". In programma anche uno spettacolo teatrale al teatro “Il Momento” sabato 26 ottobre alle ore 21.15 con la rappresentazione della commedia in vernacolo fiorentino "Il vedovo allegro", con la compagnia 'Gli smemorati del Ruah' di Firenze. Per tutto il mese di ottobre ci saranno tariffe agevolate per gli screening mammari nei centri medici del Poliambulatorio Ecomedica di via Cherubini.

Di seguito tutti gli eventi nei Comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore:

CERRETO GUIDI. A Cerreto Guidi sarà illuminato di rosa il Palazzo comunale, mentre per tutto il mese di ottobre gli eventi programmati all'interno della biblioteca comunale 'Emma Perodi' saranno anticipati da momenti per sensibilizzare e diffondere informazioni sul tema. Il 19 ottobre sarà organizzata una passeggiata rosa con i Camminatori francigeni e l'Auser locale.

VINCI. Riabilitiamoci: evento sabato 26 ottobre alle 16.30 al Palasport di Sovigliana. Il Centro Studi Discipline Orientali di Spicchio organizza una sessione per insegnare tecniche di riabilitazione post-operatoria per le donne che hanno affrontato interventi al seno. Inoltre, è in programma una Passeggiata in Rosa sabato 23 novembre alle 10.30, da piazza dell'Unità d'Italia a Sovigliana fino alla collina di Petroio.

CAPRAIA E LIMITE. Sarà illuminato di rosa lo stemma del Comune in viale Ivo Montagni, la sede comunale in piazza 8 Marzo 1944 e piazza Dori. Saranno decorati di rosa gli alberi in piazza Navicellai di fronte al Comune, gli alberi sul Lungarno della Mollaia di fronte alla sede della Società Canottieri Limite, gli alberi in piazza Dori e in piazza Madre Teresa di Calcutta. A fine ottobre inoltre le Astro Dragon Ladies illustreranno l’attività che conducono da anni per la riabilitazione delle donne che hanno affrontato la battaglia del tumore al seno e si renderanno disponibili per far provare a pagaiare sul 'dragone', a seguire aperitivo in riva all'Arno.

MONTELUPO FIORENTINO. Giovedì 17 ottobre alle 18 nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale (viale Cento Fiori, 34) si terrà l'evento 'Nutrire il corpo e alimentare il movimento: i segreti per il benessere nella prevenzione oncologica'. Tra i relatori Elena Corsinovi, Ufc (Unità funzionale complessa) Dietetica professionale Asl Toscana Centro ambito empolese, e Giampiero Montanelli Ufc Promozione della salute Asl Toscana Centro ambito empolese. Inoltre, per tutto il mese di ottobre è previsto "Aperitivo in rosa" con la partecipazione di 9 bar del territorio. L’aperitivo sarà maggiorato di due euro, la somma raccolta sarà devoluta all’associazione Astro onlus.

MONTESPERTOLI. Verrà organizzato l'Aperitivo Rosa nelle giornate del 26 e 27 ottobre. Proprio come l'anno scorso, sarà un'occasione per ritrovarsi, sensibilizzare sul tema della prevenzione e sostenere la causa. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Astro onlus. Per dare simbolico inizio al mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno il Comune di Montespertoli ha scelto di illuminare di rosa il Palazzo Comunale.

CERTALDO. Il 27 ottobre alle 11 con ritrovo presso la biglietteria di Palazzo Pretorio in Certaldo Alto si terrà una visita guidata del borgo medievale e dei musei in collaborazione con la Pro Loco. La visita è gratuita, l’evento è legato all’acquisto della maglietta rosa di Astro con un'offerta di 10 euro. Le magliette sono acquistabili sia il giorno della visita guidata che dal 21 ottobre alla biglietteria di Palazzo Pretorio in orario di apertura dei musei dal lunedì alla domenica orari 10-13 e 14.30-19. La visita è su prenotazione: basta scrivere una mail a info.turismo@comune.certaldo.fi.it e/o chiamando il numero 0571661219. Verrà illuminato di rosa anche il centro culturale I Macelli Public Space.

CASTELFIORENTINO. Sarà illuminato di rosa l'ascensore di piazza Gramsci. Per tutto il mese di ottobre ci saranno tariffe agevolate per gli screening mammari nei centri medici Radius Valdelsa di via Cerbioni.

GAMBASSI TERME. Per tutto il mese di ottobre i commercianti del territorio allestiranno una "vetrina rosa" e l'edificio comunale ex Teatro e il portico comunale saranno illuminati di rosa. A partire dal 6 ottobre presso l'Auser di Gambassi Terme sarà possibile acquistare magliette e gadget Astro. Il ricavato sarà devoluto all'associazione. Domenica 20 ottobre è prevista una Camminata Rosa in collaborazione con l'associazione Greenbassi. Partenza prevista alle ore 9.30 circa da Piazza Roma. Venerdì 25 ottobre alle 17 ci sarà un incontro con l'associazione Astro, con dimostrazione di ginnastica dolce. A seguire aperitivo.

MONTAIONE. Per l'Ottobre Rosa sono già stati illuminati di rosa il palazzo comunale e la rotatoria ingresso est di Montaione. In programma (da confermare) la Camminata Rosa per il 20 ottobre.

FUCECCHIO. Verrà illuminato in rosa il monumento a Giuseppe Montanelli. Inoltre sarà programmato per ottobre un'apericena dedicata, con parte dei fondi devoluti all'associazione Astro.

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO. È stato proposto, con coordinamento del gruppo montopolese Amiche del Gomitolo, di decorare la terrazza di piazza San Matteo con uno striscione patchwork. Lo striscione collettivo sarà posto come decorazione alla terrazza nel giorno 26 ottobre alle 15:30. Subito dopo seguirà in Sala consiliare un momento di informazione sul tema della prevenzione del tumore al seno e supporto alle donne in terapia oncologica, a cura dell'associazione Astro.