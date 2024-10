Passeggiate letterarie, Cerreto omaggia Isabella de' Medici

Nel solco di una felice tradizione che le ha accolte ogni volta con grande entusiasmo, tornano a Cerreto Guidi, le Passeggiate letterarie. Se i temi individuati cambiano, non muta lo spirito dell’iniziativa che è un modo per proporre al visitatore una nuova chiave di lettura del territorio.

Le Passeggiate letterarie sono un invito a vivere il luogo non soltanto come un paesaggio ma come una vera e propria fonte di conoscenza, attraverso la valorizzazione della vocazione artistica del territorio.

Le Passeggiate letterarie sono promosse da una rete di associazioni culturali di Cerreto Guidi e possono contare sul patrocinio del Comune.

Il prossimo evento, una Passeggiata letteraria dedicata a Isabella de’Medici, si terrà Domenica 6 ottobre, con partenza alle ore 14.30 presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi”. La passeggiata si articolerà lungo un percorso semi-urbano di circa 3Km.

A conclusione della passeggiata, intorno alle ore 18.00, nella biblioteca comunale, si terrà la rappresentazione comica “Cerreto Guidi omaggia il ritorno di Isabella” scritta e diretta da Daniela Mancini e curata dall’Associazione culturale Compagnia "La Maschera".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa