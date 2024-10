Patente a crediti, evento con CNA a San Miniato

Edilizia, costruttori, impiantistica e serramentisti: dal 1 ottobre numerose modifiche - in seguito all'introduzione della "patente a crediti" - per le tante aziende e imprese del territorio pisano. Ecco che CNA Pisa organizza un incontro gratuito aperto a tutti nella sua sede di San Miniato. Appuntamento lunedì 7 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 nella Sala Convegni “Gabbriello Bertini”, in Piazza Giulio Scali, 9 - San Miniato.

Al convegno prenderanno parte coordinatori sindacali di settore e tecnici qualificati che illustreranno tutte le novità normative e gli adempimenti da fare.

L'evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

