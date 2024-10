Proroga senso unico sulla 429, la Lega: "Vero problema è non aver concluso la strada"

Se la situazione non fosse seria sarebbe ridicola: la guerra aperta tra il Sindaco di Castelfiorentino e la Città Metropolitana è un diversivo, anche mal riuscito, di distogliere l’attenzione dal problema vero che è non aver ancora concluso gli ultimi 5 chilometri di una “nuova” strada che ha posto la prima pietra negli anni 50.

Il sequestro, piuttosto repentino e senza preavviso, di uno snodo essenziale del vecchio e unico percorso che congiunge Castelfiorentino a Certaldo, è un “imprevisto” che in settant’anni ci poteva anche stare se non si adeguano le infrastrutture alle necessità storiche, e anche la richiesta di movieri 24 su 24 non può essere una soluzione a lungo termine, perché di lungo termine si tratta essendo scattata la prima proroga che porta a 45 giorni di sequestro il ponte oggetto di accertamento.

Informiamo il primo cittadino, tra l’altro, che proprio a Castelfiorentino si trova uno dei tre centri operativi della Città Metropolitana relativi alla zona tre, pertanto non c’è da andare neanche troppo lontano per pretendere qualche chiarimento che, visto lo stato di parentela politica che lega il comune all’ente superiore, si dovrebbe svolgere nella massima collaborazione.

Diversamente il Sindaco ci faccia il piacere, senza consultarsi con le imprese già penalizzate o con i residenti ancora più esausti di questa situazione di cui non si intravede la soluzione, faccia ricorso e ci dimostri di essere davvero l’amministratore di questo paese perché nessuno gli contesterà di agire nell’interesse pubblico.

Ovviamente se non ci sono altri motivi, di cui non siamo a conoscenza, che Le impediscano di mettersi davvero e apertamente contro l’ente politicamente superiore che dovrebbe fornire alla cittadinanza i servizi minimi di infrastrutture e viabilità.

Lega Empolese Valdelsa, Susi Giglioli, Angelo Fiore, Damiano Baldini, Eliseo Palazzo, Andrea Picchielli, Vittorio Donati