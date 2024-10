A cena con la maestra 50 anni dopo le elementari

Dopo cinquant'anni hanno riabbracciato la loro maestra delle elementari. Protagonisti della vicenda un gruppo di bambini, o meglio, di ex bambini e un'insegnante ormai in pensione. È successo a Empoli, la scuola in questione è quella di Ponzano. Correva l'anni 1974 quando bambini e bambine entrarono in classe per la prima volta con la maestra Luana.

Negli anni quegli alunni si sono incontrati di nuovo specie sui social e su Facebook hanno incontrato la figlia della docente, con cui hanno ripreso i contatti. Ecco dunque che mezzo secolo dopo si passa dai banchi di scuola a una cena tutti assieme, compresa la maestra Luana.

"Durante la cena sono emersi bei ricordi, ognuno aveva qualcosa da raccontare. Che grandi emozioni!" dicono oggi gli ex alunni.

Gli alunni erano Stefania Bagnoli, Lara Bacchi, Andrea Batistini, Fabio Bianchi, Massimo Biondi, Simona Centi, Spina Cianetti, Marco Dani, Iole Esposito, Lorella Macchia, Antonella Marconi, Andrea Nencioni, Daniele Pinzani, Paolo Pucci, Roberto Scappini, Fabio Scarselli, Stefano Tinti, Antonella Tombelli, Gianni Vable, Roberta Vanni.