Aretino, il vento fa cadere albero sul furgone: un ferito trasportato in ospedale

Forti piogge hanno colpito il territorio di Arezzo, causando allagamenti, in particolare in Valdarno. A Montevarchi, alcuni sottopassi sono stati sommersi, mentre a Cavriglia un albero sradicato dal vento è caduto su un furgone in transito, ferendo un uomo di 56 anni. Il ferito è stato portato in codice 2 all'ospedale della Gruccia. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha comunicato sui social la proroga dell'allerta gialla per rischio idraulico fino alle 8 di domani, 4 ottobre, su diverse aree della Toscana. Attualmente, è in vigore un'allerta arancione per rischio idrogeologico fino alle 20 di oggi e un'allerta gialla per temporali forti, sempre fino alle 20.