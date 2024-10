Azienda accusata di evasione per 2,5 milioni di euro: sequestri e tre soci amministratori denunciati

La Guardia di Finanza di Grosseto ha eseguito un maxi sequestro nei confronti di una società commerciale operante a Siena, Grosseto, Porto Santo Stefano e nell'alto Lazio, accusata di evasione fiscale per oltre 2,5 milioni di euro mediante la registrazione di costi fittizi. Dopo un’indagine scaturita da una verifica fiscale, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo per 700 mila euro. Tre soci amministratori sono stati denunciati per frode fiscale e registrazione di fatture false, con l'uso di aziende fittizie, rendendo difficoltosa la ricostruzione della rete fraudolenta. Beni come auto di lusso e conti correnti sono stati sequestrati.