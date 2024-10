Ritrovo di persone con precedenti: chiuso bar a Campi Bisenzio

I carabinieri hanno chiuso per dieci giorni un bar di Campi Bisenzio. Il provvedimento arriva dal questore di Firenze. Da controlli era emerso che il bar era abitualmente frequentato da soggetti gravati da precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

"Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini del comune di Campi Bisenzio che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale" fanno sapere dai carabinieri

