Un centro agricolo al posto dell'ex Maes delle Fiandre

Là dove c'era un pub da cui sono passate generazioni di giovani, adesso si parla di terriccio e ortaggi. C'è una novità a Montelupo Fiorentino: al posto del Maes delle Fiandre, locale chiuso ormai da anni, aprirà il Centro Agricolo Oltregreve. La data dell'inaugurazione è già stata fissata a sabato 12 ottobre.

Il Centro Agricolo Oltregreve ha sede in via di Villamagna a Firenze ed è un punto vendita dove si possono trovare prodotti sia per la casa sia per l'orto, oltre a alimenti: bulbi di stagione, semi, concimi, agrofarmaci, ma anche reti ombra, stuoie, materiale per l’irrigazione; oppure alberi da frutto, prodotti per hobbistica, utensili o ancora frutta, verdura e salumi.

Oltregreve ha già iniziato una campagna di recruiting e di ricerca personale per il nuovo punto montelupino.

Sorgerà sulla Statale 67, sulla Tosco Romagnola, a due passi dalla rotonda dello svincolo Fi-Pi-Li. Il locale dove aprirà è noto, lì per moltissimi anni è stato un punto di riferimento il Maes delle Fiandre, un pub con cucina dove si esibivano anche delle band dal vivo.

Notizie correlate