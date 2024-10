Oltre 300 persone si sono rivolte nel 2023 al Centro Ascolto Uomini Maltrattanti

Più di trecento persone, nel corso del 2023, si sono rivolte al Centro Ascolto Uomini Maltrattanti (Cam) di Firenze. Il Cam di Firenze è un servizio nato nel 2009 ed è il primo in Italia a essere rivolto agli uomini che usano violenza nelle relazioni affettive. L'obiettivo principale del centro è aiutare questi uomini a riconoscere e interrompere i comportamenti violenti, promuovendo relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla parità.

L'annuncio dei dati è stato fatto a Firenze durante l'incontro “Andiamo oltre! Prevenzione della violenza di genere” a cura di Letizia Baroncelli direttrice del Cam, nel corso del Festival Equivalenze 2024. Oltre trecento persone hanno quindi effettuato almeno un colloquio nel servizio fiorentino

“Prevenire la violenza di genere vuol dire combattere le sue radici culturali e le sue cause, in tal senso, l’attenzione deve essere massima alle nuove generazioni, non solo considerandoli come destinatari degli interventi, bensì coinvolgendoli fin dalle fasi iniziali” è quanto detto da Baroncelli.

La direttrice ha aggiunto: "Il Cam offre percorsi di cambiamento attraverso colloqui individuali e di gruppo, condotti da professionisti formati. Il programma si concentra sull'acquisizione di consapevolezza rispetto ai comportamenti violenti e sullo sviluppo di modalità alternative per gestire i conflitti senza ricorrere alla violenza".

Inoltre, il Centro porta avanti, ha proseguito Baroncelli, "attività di sensibilizzazione e prevenzione primaria sui temi della violenza e degli stereotipi di genere nelle scuole, nelle comunità educative, nelle università, con i migranti e con tutta la cittadinanza, allo scopo di contrastare gli stereotipi legati ai ruoli di genere che spesso sono alla base della violenza”.

