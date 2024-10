Comunità a Dimensione Familiare per Minori, donazione dal Rotary

49 fra piccoli e grandi elettrodomestici donati a 14 nuclei. Un aiuto concreto e immediato dato a tante famiglie già nelle settimane successive dopo l' alluvione del novembre scorso. E con una fetta importante di beni arrivati anche nella Comunità a Dimensione Familiare per Minori di Via Colombo.

Proprio stamani la vicesindaca e assessora al sociale del Comune di Pontedera Carla Cocilova si è recata nella struttura con Andrea Bellucci, ex presidente dei Rotary Club Pontedera sotto il cui mandato fu pensata e realizzata l'operazione e all'attuale presidente del club Simone Barsotti. Presenti anche, sempre per i Rotary, Marco Bracaloni e Elena Franconi, dell'area sociale del Comune. Gli uffici hanno infatti svolto un fondamentale servizio di individuazione di bisogni, aiutando cittadini che avevano subito danni soprattutto tra persone che vivevano in condizioni di fragilità economica.

E tra le realtà aiutate è rientrata anche la Comunità per Minori di via Colombo, che ebbe numerosi disagi avendo sede in parte a pian terreno. Grazie alla donazione sono arrivati un congelatore a pozzetto, piatti, frullatore e altri elettrodomestici. Durante l'incontro di stamani sono arrivati i ringraziamenti da parte del coordinatore della struttura, Lorenzo Carlotti. Attualmente la Comunità ospita 9 ragazzi. "Si tratta di una realtà di eccellenza, un fiore all'occhiello per il territorio con una storia che parte da lontano - ha sottolineato Cocilova - Un luogo di accoglienza che è un vero e proprio spazio a dimensione familiare".

"Una iniziativa che ha contribuito a rispondere a reali bisogni arrivati dal territorio - ha detto Bellucci - e l'abbiamo fatto di concerto con le istituzioni, indirizzando l'aiuto in maniera concreta. L'obiettivo è anche che un esempio positivo porti un effetto emulazione". "Il Rotary è presente e attento sui temi sociali" - ha aggiunto Barsotti, ricordando anche la più recente iniziativa di supporto all'acquisto di testi scolastici per famiglie meno abbienti, realizzata di concerto con la Caritas e con l'Amministrazione Comunale. "Perchè sapere chi aiutare e dove aiutare - è stato sottolineato più volte - è fondamentale".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

