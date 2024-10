Don Giampiero Taddei compie 84 anni, Cigoli in festa

Alla Casa del popolo di Cigoli una sessantina di amici ha festeggiato l’84° compleanno di Don Giampiero Taddei, da 60 anni sacerdote, quasi tutti trascorsi a Cigoli. Il presidente del Circolo ARCI Giuseppe Latini ha dato il benvenuto a Don Giampiero, ringraziandolo per gli anni trascorsi nel paese. Il pittore Bruno Tamburini, dell’associazione Egolart, ha regalato un bellissimo quadro con il ritratto del sacerdote.

L’assessore Marco Greco ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale. Erano presenti anche l’attuale parroco, Don Ricciarelli, e Don Sergianni. La serata è trascorsa con ricordi dei molti anni che ha trascorso nel paese, Don Giampiero ha ricordato con emozione quando rapirono il quadro della Madonna e anche quando poi la riportarono pentiti. Molta emozione aleggiava nella sala, perché ognuno dei presenti ha avuto dei contatti importanti con il sacerdote. Andrea Ferreri ha ricordato che Giampiero è stata una persona sempre disponibile con tutti e con i giovani della parrocchia e grazie al suo impulso è nato e si è sviluppato il presepe di Cigoli, che è diventato uno dei più importanti della Toscana, e anche il modellismo con i trenini che con la mostra del terzo fine settimana di marzo ha raggiunto una valenza nazionale. Ha ricordato il suo impegno per il sociale in particolare per la Casa per anziani Del Campana Guazzesi, e per il paese di cui è stato per tanti anni un punto di riferimento per i lunghi anni del suo sacerdozio. Giampiero, dopo avere spento le candeline, ha concluso la serata ringraziando tutti i presenti e per averlo accolto da sempre nella comunità e anche adesso ogni volta che ritorna a Cigoli.

