Il gruppo Donatori di Sangue Fratres di Fucecchio riceve il Leone Rampante 2024

"Per i 60 anni di attività in favore della salute della cittadinanza, per la straordinaria opera di sensibilizzazione al delicato tema della donazione del sangue e per le attività tese a rafforzare il senso di comunità attraverso iniziative tra le quali l’organizzazione di quella che sarebbe poi diventata la versione moderna del Palio di Fucecchio".

È la motivazione con cui l'amministrazione comunale di Fucecchio ha assegnato al Gruppo Donatori di Sangue Fratres la 21esima edizione del Leone Rampante, premio istituito nel 2004 che ogni anno riconosce l'impegno di cittadini e associazioni che si sono particolarmente distinti nella loro opera per la comunità di Fucecchio.

La consegna del premio è avvenuta ieri sera al teatro Pacini, durante una cerimonia presieduta dalla sindaca Emma Donnini e dall'assessore alla cultura Alberto Cafaro alla presenza della giunta comunale e di molti consiglieri comunali. Sul palco a raccontare l'impegno attuale e la lunga storia dell'associazione sono saliti il presidente del gruppo Fratres Fucecchio Stefano Caverni, l'ex presidente nazionale Fratres Luigi Cardini e la vicepresidente Fratres di Fucecchio Elena Ancilotti. Durante la serata sono state proiettate sullo schermo le immagini dei 60 anni di attività del gruppo, con le tante iniziative che hanno caratterizzato questo lungo percorso, prima tra tutte la creazione della versione moderna del Palio delle Contrade di Fucecchio che i Fratres, per promuovere la donazione del sangue, ricrearono a partire dal 1980.

Ad accompagnare la premiazione sul palco sono saliti anche l'arciprete della Collegiata di Fucecchio, Don Andrea Pio Cristiani, e due testimoni d'eccezione per la donazione: Clarissa Salvadori (vincitrice del premio America Giovani 2023) e Valentina Carmignani. Due donne che, rispettivamente grazie alla donazione del midollo e del plasma, hanno potuto affrontare e sconfiggere malattie come la leucemia e la sindrome di Guillain-Barré.

A conclusione foto di gruppo con tutti i volontari Fratres e i 12 presidenti delle Contrade del Palio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

