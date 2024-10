Incidente mortale a Certaldo, la Lega propone una chiusura

La comunità di Certaldo piange un giovane volato in cielo troppo presto; attorno a lui si sono strette famiglie e tanti coetanei, che lo ricordano come un ragazzo affettuoso e sempre col sorriso sulle labbra.

"Come Amministratori ci siamo sempre posti il problema della sicurezza stradale e a più riprese abbiamo avanzato proposte per modificare la viabilità cittadina - esordiscono Palazzo e Baldini. Come fatto in passato, per esempio, con Via Del Bosco, anche adesso - e a maggior ragione dopo che ad incidenti più lievi ne è seguito uno mortale - siamo a chiedere alla Amministrazione di Certaldo di chiudere definitivamente - o almeno finchè il traffico lungo Via Galvani non verrà alleggerito - l'incrocio che si immette nella stessa".

Palazzo e Baldini continuano: "Abbiamo riflettuto molto sulle possibili soluzioni da adottare, ma la più ragionevole pare quella di chiudere un incrocio, che allo stato attuale non ha giovamenti per la viabilità, consentendo l’accesso e l’uscita ai soli mezzi di emergenza".

Non vogliamo entrare nelle dinamiche dell'incidente, in cui a perdere la vita è stato il giovane Leonardo, ma è un dato di fatto che quell'incrocio rappresenta un vero e proprio pericolo, nonostante la segnaletica orizzontale e verticale presente.

Invieremo nelle prossime ore anche un documento al Comune di Certaldo, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale e, laddove si dovesse rendere necessario, siamo pronti anche a raccogliere delle firme.

Ci auguriamo che prevalga il buon senso e si possa arginare quanto prima un problema al momento irrisolto da anni, per scongiurare altri eventi delittuosi, di qualsiasi gravità essi siano. Esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia Gozzi e agli amici di Leonardo

Lega Certaldo

