La Misericordia di Empoli presenta un nuovo corso gratuito per soccorritori livello base

La Misericordia di Empoli organizza un nuovo corso gratuito per soccorritori di livello base. Le lezioni, in orario serale, si terranno ogni lunedì e mercoledì dalle 21.00 alle 23.30, a partire da lunedì 21 ottobre e fino alla fine di novembre 2024 nella sede di via Cavour 32 a Empoli.

Il corso rappresenta un momento significativo di formazione, condotto da volontari formatori, che ha l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti le competenze fondamentali di primo soccorso, necessarie per intervenire in modo tempestivo ed efficace in caso di una emergenza sanitaria. Durante le lezioni saranno approfonditi vari argomenti come l’apprendimento delle tecniche di primo soccorso, la conoscenza dell’utilizzo di base degli strumenti necessari ad agire tempestivamente, e anche l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE), uno strumento salvavita che consente il ripristino del normale ritmo cardiaco. Il DAE, sempre più presente nei locali pubblici e negli ambienti di lavoro, rappresenta una risorsa fondamentale per garantire interventi tempestivi, ma è altrettanto cruciale che vi sia personale formato e in grado di utilizzarlo correttamente.

Ciascuno di noi potrebbe trovarsi ad affrontare situazioni critiche e impreviste, dove è richiesto un intervento immediato. Grazie al corso per soccorritori livello base i partecipanti potranno apprendere le competenze per intervenire in modo efficace ed evitare il peggioramento della situazione.

Partecipare al corso non solo permette di imparare tecniche fondamentali di primo soccorso, ma offre anche l’opportunità di avvicinarsi al mondo del volontariato all’interno della Misericordia di Empoli, con la possibilità di diventare, se lo si desidera, un volontario soccorritore. Un’esperienza unica e significativa, che permette a persone di ogni età di mettere il proprio tempo e le proprie capacità al servizio degli altri.

Il corso di livello base è aperto a tutte e tutti, basta aver compiuto i 16 anni, e non è richiesta alcuna esperienza precedente nel settore, inoltre è completamente gratuito e permette il conseguimento della certificazione di soccorritore esecutore BLS.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 0571 7255 o scrivere alla mail formazione@misericordia.empoli.fi.it. Per le iscrizioni basta accedere al sito della Misericordia di Empoli nella sezione formazione: https://misericordia.empoli.fi.it/prodotto/corso-gratuito-per-soccorritori/

Corso Livello Base - Gratuito

ogni lunedì e mercoledì dalle 21.00 alle 23.30

dal 21 ottobre fino alla fine di novembre 2024

via Cavour 32, Empoli (FI)

Fonte: Misericordia di Empoli

