Nuova ambulanza per la Misericordia di Certaldo: una cena per raccogliere fondi

Si è svolta sabato scorso, 28 settembre, la cena di beneficienza “A cena sotto le stelle” organizzata dalla Misericordia di Certaldo presso la suggestiva Terrazza Calindri in Certaldo Alto. L'occasione dà il via alla raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza di emergenza da parte della Misericordia. La cena, infatti, è stata pensata per essere il primo di una serie di eventi che possa coinvolgere e sensibilizzare la generosità della popolazione locale per offrire loro, con il nuovo mezzo, un servizio sanitario ancora più efficiente tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

“Il quadro normativo sempre più esigente e il grande numero di interventi ci costringe a tenere il parco automezzi sempre efficiente. L’acquisto di una nuova ambulanza richiede uno sforzo finanziario di poco inferiore ai 100.000 euro. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti! Ringrazio i nostri volontari che si sono spesi senza risparmiarsi per questa serata e il risultato è splendido” dicono dalla Misericordia.

La cena è stata studiata e organizzata nei minimi dettagli dai volontari della Misericordia in collaborazione con i Fratres , che si sono occupati di tutto: dal cucinare, alla preparazione dei piatti di portata, all’apparecchiatura e al servizio, oltre all'allestimento della location per creare l'atmosfera magica ricercata.

"Un ringraziamento speciale va all’Associazione genitori ragazzi disabili che hanno fornito dei meravigliosi centro tavola fatti a mano dai ragazzi stessi. Tra i commensali ha suscitato grande stupore il risultato ottenuto: giudicato dai più “professionale”. Ma non solo, tanta è la soddisfazione degli organizzatori e di tutte le persone coinvolte con la consapevolezza di essere riusciti a mettere in piedi un evento gradito e di successo dal fine utile. La campagna di sottoscrizione è già iniziata. C'è ancora tanto da fare!".

Chiunque può contribuire attraverso il CROWDFUNDING a questo link è possibile trovare il link anche sulle piattaforme social dell’associazione , oppure attraverso bonifico bancario al seguente iban IT83P0842537810000020276291 o semplicemente attraverso una donazione effettuata direttamente in sede.

