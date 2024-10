Montespertoli intitola il nuovo Polo per l'Infanzia 0-6 al Professore Enzo Catarsi

L'Amministrazione Comunale di Montespertoli ha deciso di intitolare il nuovo Polo per l'Infanzia 0-6 al Professore Enzo Catarsi, pedagogista di fama internazionale e docente presso l'Università di Firenze. Catarsi è noto per il suo impegno a favore della qualità dei servizi educativi per la prima infanzia e per la promozione della continuità educativa nei bambini da 0 a 6 anni, attraverso il "Tuscany Approach", un metodo educativo che valorizza la tradizione pedagogica toscana.

Il Polo per l'Infanzia 0-6, realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani, rappresenta un passo significativo nell'offerta educativa del Comune. Con 6 sezioni destinate ai bambini tra i 3 e i 6 anni e 3 sezioni per la fascia 0-3 anni, la struttura unificherà la scuola dell’infanzia Don Milani e il nido comunale "Maria Grazia/L’Aquilone", rafforzando ulteriormente l'integrazione tra i due cicli educativi.

L’Assessora all’istruzione Daniela Di Lorenzo, ha commentato: «Siamo onorati di dedicare il nostro Polo per l'Infanzia a una figura di così grande rilievo per l'educazione come il Professor Enzo Catarsi. Un grande pedagogista che ha lavorato in maniera costante e appassionata sia per garantire servizi educativi di qualità sia sul sistema integrato che garantisca un'educazione da zero a sei anni in contesti di continuità. Enorme il suo contributo all'innovazione della pedagogia accademica perché ha saputo creare sinergie virtuose tra il mondo accademico, le amministrazioni locali e servizi educativi per la prima infanzia. Se oggi la cultura dell'infanzia e i nostri servizi educativi hanno raggiunto alti livelli di qualità si deve in gran parte a lui e per questo motivo, il Polo 0/6 a lui dedicato, sarà il simbolo del nostro impegno verso un'educazione di qualità per i nostri bambini e bambine e per le loro famiglie.»

Il progetto si inserisce all'interno del sistema integrato di educazione definito negli ultimi mesi in accordo tra il Comune e l'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani che garantirà una gestione coordinata delle attività educative e dei servizi offerti dal nuovo Polo. Il documento, intitolato "Guida Pedagogica Condivisa" rappresenta uno strumento per definire i principi cardine per la progettazione del Polo 0/6. Si basa su normative nazionali, buone pratiche locali e mira a costruire un linguaggio comune tra nido d'infanzia e scuola dell'infanzia.

La guida integra le specifiche pratiche pedagogiche di entrambi i servizi educativi, rispettando le autonomie e le identità di ciascuno con l’obiettivo di offrire esperienze di continuità all'interno di un percorso educativo caratterizzato da contesti educativi differenti, promuovendo momenti di condivisione progettuale nelle routine quotidiane.