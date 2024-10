Pisano, forti piogge: preoccupa il fiume Cecina

Forti piogge nel pisano che stanno facendo innalzare il livello del fiume Cecina. Il sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, fa sapere che adesso sfiora i 7 metri in alcune zone del territorio dell'Alta Val di Cecina.

"L'innalzamento è dovuto alle piena del torrente Trossa che a Ponteginori è fuoriuscito dall'alveo consueto, nei pressi della strada per Micciano e in località Tegolaia, mentre in val di Sterza ci sono Vigili del fuoco, Protezione civile, tecnici della provincia e operai dei comune a monitorare la situazione ma c'è anche attenzione sull'altro versante del sistema collinare che divide Sassa da Ponteginori", ha spiegato il primo cittadino.

Il fiume Cecina ha sfiorato i 7 metri a Riparbella, dove ha superato la seconda soglia di guardia, sempre nel Pisano il fiume Era ha allagato le campagne intorno a Volterra.

