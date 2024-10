Puliamo il mondo, volontari in azione a Vinci: altri due appuntamenti

Prosegue spedita l'edizione 2024 di Puliamo il mondo in giro per il territorio vinciano. Già due le uscite dei volontari della Pro Loco di Vinci, dell'associazione Montalbano Domani, di Plastic Free per pulire prima l'argine dell'Arno che dal ponte Calamandrei porta al ponte De Gasperi (sabato 21 settembre) e poi la via di Caterina (sabato 28 settembre).

Proprio lungo la via di Caterina, lo scorso sabato, i volontari hanno rinvenuto un consistente abbandono di rifiuti in una fossa, davanti al cimitero di via San Pantaleo. La situazione è stata segnalata alla polizia municipale, la quale effettuerà gli accertamenti per individuare i responsabili dell'abbandono. Durante le due uscite, i volontari hanno inoltre raccolto diversi sacchi pieni di rifiuti.

"Abbiamo creduto molto nell’iniziativa e la risposta avuta da questi primi incontri è confortante - è il commento di Giulio Vezzosi, assessore con delega all'ambiente del Comune di Vinci -. Serve però lavorare ulteriormente, soprattutto per sensibilizzare le persone ancora di più al rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Per questo rinnovo l’invito alle prossime due giornate a Vinci e a Spicchio e Sovigliana".

Puliamo il mondo è promossa da Legambiente ed è coordinata sul territorio comunale dalla Pro Loco di Vinci, dall'associazione Montalbano Domani, Plastic Free e dalla concessionaria Scotti 2.0 Toyota con il patrocinio del Comune di Vinci. Per poter partecipare a "Puliamo il mondo" è necessario prenotarsi, chiamando l'ufficio turistico del Comune di Vinci allo 0571933285 o scrivendo a ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

Le prossime tappe:

Sabato 5 ottobre 2024, percorso lungo la Strada Verde: ritrovo al parco Zeffirelli, Vinci, alle 9.30.

Sabato 12 ottobre 2024, percorso dal Giardino Terzani al Parco dei Mille: ritrovo al Giardino Terzani (dietro il Bar Leonardo), a Sovigliana, alle 9.30.

Fonte: Comune di Vinci

