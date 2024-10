Sorpreso con auricolare e modem all'esame della patente: denunciato a Siena

Sorpreso durante gli esami di guida della patente con un auricolare, per comunicare con l'esterno. Per questo un giovane di 26 anni, di nazionalità pakistana, è stato denunciato dalla polizia di Siena per truffa. Secondo quanto ricostruito il 26enne per superare l'esame si era organizzato con qualche complice, così da ottenere indicazioni sulle risposte alle domande degli esaminatori. Ma i suoi movimenti avrebbero insospettito i funzionari della motorizzazione civile, che hanno richiesto l'intervento degli agenti delle volanti della questura di Siena.

Giunti sul posto i poliziotti hanno svolto gli accertamenti necessari procedendo anche ad una perquisizione personale. Il giovane è stato trovato in possesso di un apparato wi-fi, dotato di modem e telecamera, nascosto nei vestiti e verosimilmente utilizzato per il suggerimento delle risposte corrette del test. Il tutto è stato sequestrato e l'uomo denunciato per truffa.

