Spaccata in un negozio, si nascondevano lì vicino: arrestati. Uno di loro era ricercato

Nella notte del 1 ottobre, i carabinieri sono intervenuti su segnalazione in un’attività commerciale in Viale dei Mille, a Firenze, dove era stato commesso un furto. I ladri hanno infranto il vetro della porta d'ingresso. I militari hanno subito perlustrato l'area e, in via Giovanni Caselli, a circa 600 metri dal luogo del furto, hanno individuato tre giovani che tentavano di nascondersi.

Uno di loro, con una ferita sanguinante alla gamba probabilmente causata dai vetri rotti, è stato immediatamente fermato, mentre un secondo è stato bloccato dopo un breve tentativo di fuga. Il terzo è stato catturato in un giardino privato in via Mossotti grazie all'aiuto di un secondo equipaggio e alle segnalazioni dei residenti che, affacciati alle finestre e ai balconi, hanno assistito all'inseguimento.

Durante la perquisizione, il terzo giovane è stato trovato in possesso di un martellino frangivetro, una torcia, un coltellino e un cavatappi in argento rubato dal negozio. Le indagini hanno identificato chiaramente due dei fermati: un 28enne rumeno e un 19enne marocchino, quest’ultimo con una ferita alla gamba. Il terzo giovane, anch'egli marocchino e di 19 anni, è stato denunciato a piede libero, e ulteriori accertamenti sono in corso su di lui.

È emerso che il 28enne rumeno aveva fornito false generalità. Le operazioni di fotosegnalamento hanno rivelato che era fuggito il 6 settembre dall’ospedale di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, durante una visita medica, mentre era in custodia alla Casa Circondariale di Carinola. In quell’occasione, dopo aver eluso la sorveglianza, aveva minacciato un agricoltore di 60 anni, costringendolo a portarlo a Napoli in auto. Dopo la rocambolesca fuga, è stato catturato durante l’arresto per il furto a Firenze e riportato in custodia nel carcere di Sollicciano.

I due giovani arrestati sono stati trasferiti nella Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano, mentre il terzo è stato denunciato.