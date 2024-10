Trasporto scolastico Vinci, linee e percorsi sotto la lente d’ingrandimento per valutare miglioramenti

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e Francesco Marzocchini, assessore con delega all'istruzione del Comune di Vinci, in questi giorni stanno verificando lo stato del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale.

Il Comune di Vinci, attraverso la ditta appaltatrice BB Service, garantisce il trasporto a 290 piccoli utenti con 8 mezzi su 8 linee.

La società assicura la manutenzione, il funzionamento e l'igiene dei mezzi anche grazie a un accordo di service con un elettrauto locale.

Le visite sui pulmini sono mirate, oltre che a confermare l'efficienza del servizio, a migliorarne l'efficacia, valutando tempi e percorsi. Inoltre è valutata anche la situazione di alcune fermate.

“È importante, per soddisfare al meglio le esigenze dell’utenza, rendersi conto dei mezzi, ma soprattutto delle persone che curano il servizio di trasporto scolastico. Con il sindaco abbiamo fatto un primo giro e abbiamo constatato in primo luogo la competenza e la professionalità di autisti e personale accompagnatore - ha commentato Marzocchini.

"Abbiamo visto che non è affatto semplice guidare nelle nostre strade, dense di traffico e di parcheggi indisciplinati, avendo la responsabilità di trasportare dei bambini”.

"Insieme all'assessore all'istruzione Francesco Marzocchini sono andato a salutare gli autisti degli scuolabus prima della partenza delle corse.

"Il trasporto scolastico è uno dei punti di forza dei servizi offerti alle famiglie grazie a pulmini nuovi e sicuri, autisti e accompagnatori professionali e preparati - aggiunge il sindaco.

"In questa fase in cui il servizio è ripartito da poco stiamo valutando possibili modifiche delle fermate per ottimizzare i tempi di percorrenza".

