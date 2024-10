Tre escursionisti dispersi nel bosco nella zona di Montale a Bagnone, ritrovati nella notte

La notte scorsa sono scattate le ricerche per tre giovani escursionisti dispersi nella zona di Montale a Bagnone, in provincia di Massa Carrara, dopo che i familiari non avevano più notizie da ieri mattina e i loro telefoni risultavano spenti. I tre, di età compresa tra 25 e 26 anni, sono stati ritrovati sani e salvi al bivacco Fagianelli, dove hanno passato la notte. Le ricerche, rese difficili dal maltempo, hanno coinvolto vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri e Cai. Stamattina una squadra è riuscita a raggiungerli percorrendo il sentiero 112.